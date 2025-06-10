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روسيا: كييف تُماطل في قبول جثث العسكريين الأوكرانيين بسبب جهات خارجية

02:26 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

روسيا وأوكرانيا

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وكالات

أكد سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن كييف تُماطل في قبول جثث العسكريين الأوكرانيين بسبب علاقاتها مع جهات خارجية ترعاها بينما التزمت روسيا بالاتفاقيات.

قال ميروشنيك: "نؤكد أن الجانب الروسي نفذ الاتفاقيات بالكامل، وتمارس كييف ألاعيبها بغض النظر عن نتائج المفاوضات، ويتأثر ذلك بعوامل داخلية أو علاقات أوكرانيا الخارجية مع رعاتها"، وفقا لروسيا اليوم.

كما تساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أيضا عما إذا كان فلاديمير زيلينسكي قرر شخصيا عدم استلام جثث الجنود الأوكرانيين، أم أن "الناتو" منعه من ذلك؟.

وكانت روسيا قد بدأت في السادس من يونيو الجاري تنفيذ مبادرة إنسانية لنقل أكثر من ستة آلاف جثة من قتلى القوات الأوكرانية لتمكين ذويهم من دفنها بشكل لائق، بالإضافة إلى مبادلة الجرحى والمصابين من أسرى الحرب، في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في اسطنبول. غير أن الجانب الأوكراني لم يحضر إلى موقع التبادل رغم تحديد الموعد مسبقا.

وفي هذا السياق، صرح ألكسندر زورين، ممثل الوفد الروسي في المفاوضات، أن سلطات كييف لم تتواصل مع الجانب الروسي، ما أدى إلى تعثر تنفيذ عملية تسليم الجثث وتبادل الأسرى.

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