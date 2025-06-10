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روسيا تعلق الرحلات الجوية في جميع المطارات بعد هجمات بالطائرات المسيرة

01:51 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

طائرات مسيرة

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وكالات

علقت روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية في جميع المطارات التي تخدم موسكو بعد هجمات بالطائرات المسيرة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أنالقوات الجوية الأوكرانية، أعلنت الاثنين، أن روسيا أطلقت 479 طائرة مسيرة على أوكرانيا في أكبر هجوم ليلي بالطائرات المسيرة منذ بداية الحرب.

وقالت القوات الجوية، إنه بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، أطلقت روسيا 20 صاروخا من طرازات مختلفة على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وتبدأ الهجمات عادة في وقت متأخر من المساء وتنتهي في الصباح، لأن الطائرات المسيرة يصعب رصدها في الظلام.

وواصلت روسيا، على مدار الحرب التي تجاوزت ثلاث سنوات، قصف المناطق المدنية في أوكرانيا بلا هوادة باستخدام طائرات مسيرة من طراز "شاهد".

ووفقا للأمم المتحدة، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 12 ألف مدني أوكراني.

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