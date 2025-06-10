ترامب: توقيف حاكم كاليفورنيا سيكون أمرا رائعا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون أمرا رائعا إذا ما تم توقيف الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا جافين نيوسوم، في معرض ردّه على سؤال بشأن احتمال حدوث ذلك.

وفي تصريح لشبكة "إم إس إن بي سي"، قال نيوسوم: "هيا، أوقِفوني"، ردا على إعلان كبير مستشاري ترامب لشؤون الهجرة ومهندس سياسات الطرد الجماعي للمهاجرين المخالفين لأنظمة الإقامة توم هومان عزمه على ذلك".

وردا على سؤال طرحه عليه صحفي لدى وصوله إلى البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي لفعلت ذلك لو كنت توم هومان، أعتقد أن ذلك سيكون أمرا رائعا.

وتابع ترامب متحدثا عن نيوسوم إنه يؤدي عملا فظيعا، وفقا لسكاي نيوز.

وردّ نيوسوم بحدة في منشور على إكس جاء فيه "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو إلى توقيف حاكم في منصبه، هذا خط لا يمكن تجاوزه" منددا بما اعتبره خطوة لا يمكن إنكارها نحو الاستبداد.

ومن المتعذر معرفة إن كان الغرض من تصريحات ترامب هو الاستفزاز أم انها تشير إلى وجود توجه حقيقي لتوقيف الحاكم.

وفي الأيام الأخيرة ضاعف ترامب انتقاداته لنيوسوم الذي يعد مرشحا محتملا عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية للعام 2028، في حين تشهد لوس أنجلوس مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لسياسات الحكومة في ملف الهجرة.

وأمر ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا خلافا لإرادة حاكمها.

وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني وهو جيش احتياطي لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحيانا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالا بموافقة المسؤولين المحليين.