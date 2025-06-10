ترامب: الصين تسرق من أمريكا منذ سنوات ونريد فتح أسواقها



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يتلق سوى إشارات جيدة بشأن تقدم المفاوضات التجارية مع الصين في لندن.

وأشار ترامب إلى أن بكين لا تزال شريكا "صعبا" في الحوار، وفقا لروسيا اليوم.

قال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين في حلقة نقاشية حول الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي: "إنهم هناك الآن، ولا أتلقى سوى إشارات جيدة، ما زال الوقت مبكرا، ولكنني أعتقد أنني سأتلقى أول مكالمة منهم عندما أعود".

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى فتح الصين، قائلا: "إذا لم يحدث هذا، ربما لن نفعل شيئا، لكن إذا فتحناها السوق الصينية، فسيكون ذلك رائعا للصين وللعالم أجمع".

وأكد أن الصين تسرق الولايات المتحدة منذ سنوات، وأن الرؤساء السابقين لم يتخذوا قرارا بمحاربتها.

وأشار إلى أنه فرض رسوما جمركية على الصين خلال ولايته الأولى.

وقال: "حصلنا حينها على مئات المليارات من الدولارات، ثم انخفض العجز إلى النصف خلال شهر واحد. صُدم الجميع، ولكنني لم أصدم".