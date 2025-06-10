معاريف: جهاز الشاباك مسؤول عن إنشاء وتجنيد عصابة أبو شباب في غزة



وكالات

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن جهاز الشاباك وبإيعاز مباشر من رونين بار، كان هو المسؤول عن إنشاء وتجنيد ما يُعرف بعصابة أبو شباب داخل قطاع غزة.

ذكرت صحيفة معاريف، أن بار اقترح على نتنياهو تنفيذ خطة تجريبية تقوم على تجنيد مجموعة من الأشخاص المحليين من غزة، معظمهم متورطون في قضايا مخدرات تهريب وسرقة وتشكيلهم كعصابة تعمل لصالح إسرائيل.

وقالت معاريف، إن الخطة شملت تسليحهم بعدد محدود ومراقب من الأسلحة، مثل البنادق والمسدسات لضمان ألا تؤثر هذه الخطوة على ميزان القوة داخل القطاع.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر أمنية، أن هدف الخطة هو اختبار فكرة فرض نفوذ بديل عن حماس في منطقة محددة من مدينة رفح من خلال التشكيل.

أكدت معاريف على أن الأجهزة الأمنية لا تتوقع الكثير من النتائج من هذا التشكيل ولا ترى فيه حتى الآن بديلا واقعيا لحماس في غزة إذ لا توجد مؤشرات تدل على أن أبو شباب قادر على التأثير أو فرض سيطرته بشكل حقيقي على الأرض.

وكشفت مصادر أمنية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الخميس الماضي، أن إسرائيل تسلح بالفعل مجموعات محلية في قطاع غزة، بهدف تشكيل ثقل موازن لحركة حماس، وفقا لما ذكرته الغد.

وبحسب قولهم، الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها، فقد نوقشت هذه القضية في إحدى اللجان السرية في الكنيست.

ومع ذلك، نفت المصادر نفسها أي صلة بين الميليشيا المعنية وتنظيم داعش، بل زعمت أن أعضاءها قاتلوا سابقًا ضد خلايا داعش في سيناء.

وأفادت الصحيفة بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" بادر إلى العملية وقادها، ونُفّذت بموافقة القيادة السياسية، إذ كان رئيس الأركان، ووزير الجيش، ورئيس الوزراء، والوزير ديرمر، من بين آخرين، مطلعين على الأمر.

وقال ليبرمان: "برأيي، لم يحظَ هذا بموافقة مجلس الوزراء، كان رئيس الشاباك على علم بالأمر، لكنني لا أعرف مدى اطلاع رئيس الأركان".

وحذر ليبرمان من أن في نهاية المطاف، ستستخدم هذه الأسلحة ضدنا.

وأشار إلى أن هذه الأسلحة، في الغالب، خفيفة وبنادق هجومية، نُقلت من غنائم استولت عليها حماس، ثم سلمت إلى الميليشيا بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشاباك.

وردا على ذلك، لم ينفِ مكتب رئيس الوزراء الأمر، بل قال: "تعمل إسرائيل على هزيمة حماس بشتى الطرق، بناء على توصية جميع رؤساء الأجهزة الأمنية".