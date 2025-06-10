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ترامب: نجري محادثات كبيرة بشأن غزة مع حماس وإسرائيل وإيران

12:31 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك محادثات جارية مع الأطراف بشأن الأوضاع في غزة.

وأوضح ترامب: "نجري محادثات كبيرة بشأن غزة مع حماس وإسرائيل وإيران وسنرى ما سيحدث"، مضيفًا: نريد استعادة الأسرى من غزة.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلاله تطورات الحرب في غزة والمفاوضات المتعثرة مع إيران.

وقال ترامب إن الاتصال سار بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه يسعى لتجنب "الحرب والدمار".

ووفقًا لوسائل إعلام، ركّزت المكالمة في معظمها على الملف النووي الإيراني، في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق جديد.

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