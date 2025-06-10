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مسؤول أمريكي يكشف موعد الجولة القادمة من المحادثات بين واشنطن وطهران

12:24 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

أمريكا وإيران

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة في العاصمة النرويجية أوسلو أو الأحد في العاصمة العمانية مسقط.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشا عدة قضايا، أبرزها الملف الإيراني.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار ترامب إلى أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة بشأن إيران، رغم صعوبة موقف الفريق التفاوضي الإيراني، موضحًا أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق معها "لتجنب الدمار والموت".

وأكد ترامب أن لقاءً مع الجانب الإيراني مقرر الخميس المقبل، لكنه أشار إلى أن مطالب طهران غير قابلة للتحقيق.

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