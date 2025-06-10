استشهاد 3 مسعفين وصحفي في قصف إسرائيلي استهدف طواقم الإنقاذ في غزة

وكالات



استشهد ثلاثة مسعفين فلسطينيين، مساء اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف طواقم الإسعاف أثناء قيامها بانتشال جرحى من منطقة المحطة في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.



وأسفر القصف عن استشهاد المسعفين: حسين محيسن، براء عفانة، ورائد العطار، أثناء أدائهم لواجبهم الإنساني في إخلاء المصابين من موقع القصف.





كما استُشهد الزميل الصحفي مؤمن أبو العوف في ذات الهجوم، أثناء تغطيته لعمليات الإنقاذ في المنطقة المستهدفة.





ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي تطال الطواقم الطبية والإعلامية في قطاع غزة، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المدنية المكتظة.