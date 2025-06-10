سفينة المساعدات "مادلين" تصل إلى ميناء أسدود

تل أبيب - (د ب أ)

وصلت سفينة المساعدات "مادلين"، التي تحمل على متنها نشطاء في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إلى ميناء أسدود، وذلك بعد حوالي نصف يوم من سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس أن الناشطين "يخضعون حاليا لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم"، كما نشرت صورة لناشطة المناخ السويدية جريتا لتونبرج بعد نزولها من السفينة.

وأبحرت سفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية من صقلية قبل أسبوع وهي تحمل مساعدات للفلسطينيين أملا في زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

وكانت قوات كوماندوز إسرائيلية قد اقتحمت فجر اليوم الاثنين السفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية والتي كانت تحمل على متنها 12 ناشطًا دوليًا وشحنة رمزية من المساعدات بهدف كسر الحصار البحري على غزة، وذلك أثناء وجودها في المياه الدولية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم النشطاء إلى الشرطة وسلطات السجون "لفحصهم طبيا وتسجيلهم".

ومن المقرر بعد ذلك أن تتاح للنشطاء الفرصة لمشاهدة فيديو عن الهجمات التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، قبل ترحيلهم إلى بلادهم عبر مطار بن جوريون الدولي.