إعلان

سفينة المساعدات "مادلين" تصل إلى ميناء أسدود

12:03 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

سفينة المساعدات "مادلين"

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

وصلت سفينة المساعدات "مادلين"، التي تحمل على متنها نشطاء في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إلى ميناء أسدود، وذلك بعد حوالي نصف يوم من سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس أن الناشطين "يخضعون حاليا لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم"، كما نشرت صورة لناشطة المناخ السويدية جريتا لتونبرج بعد نزولها من السفينة.

وأبحرت سفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية من صقلية قبل أسبوع وهي تحمل مساعدات للفلسطينيين أملا في زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

وكانت قوات كوماندوز إسرائيلية قد اقتحمت فجر اليوم الاثنين السفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية والتي كانت تحمل على متنها 12 ناشطًا دوليًا وشحنة رمزية من المساعدات بهدف كسر الحصار البحري على غزة، وذلك أثناء وجودها في المياه الدولية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم النشطاء إلى الشرطة وسلطات السجون "لفحصهم طبيا وتسجيلهم".

ومن المقرر بعد ذلك أن تتاح للنشطاء الفرصة لمشاهدة فيديو عن الهجمات التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، قبل ترحيلهم إلى بلادهم عبر مطار بن جوريون الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفينة المساعدات مادلين السفينة مادلين تصل إلى ميناء أسدود محاولة كسر الحصار الإسرائيلي سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة مادلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 3 مسعفين وصحفي في قصف إسرائيلي استهدف طواقم الإنقاذ في غزة

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة