عبد العاطي ومستشار الرئيس الأمريكي يبحثان تطورات ليبيا والسودان

وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط، والمستشار رفيع المستوى لأفريقيا.

وأعرب بولس خلال الاتصال عن تقديره البالغ لتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقباله خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، مشيراً إلى أن الزيارة كانت إيجابية ومثمرة، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتناول الاتصال تبادلاً لوجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ومنطقة البحيرات العظمى. واستعرض عبد العاطي مخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، الذي عُقد في القاهرة يوم 31 مايو بمشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، واحترام وحدة وسلامة أراضيها، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة.

وتوافق الجانبان على أهمية العمل المشترك لإنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتحقيق الاستقرار.

وفيما يخص السودان، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للحفاظ على وحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.

وتم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق بين القاهرة وواشنطن ومع الأطراف الفاعلة حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب الجارية.

وتطرق الاتصال إلى التطورات في منطقة البحيرات العظمى، حيث أشاد الوزير بالجهود الأمريكية التي أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن يوم 25 أبريل، بشأن السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في شرق الكونغو.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو التوصل إلى اتفاق سلام دائم يعزز فرص الاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى والقارة الأفريقية ككل.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.