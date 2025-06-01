وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لديها فرصة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفا "أعتقد أن الإيرانيين يفضلون إبرام اتفاق".

وأشار ترامب، إلى أنه سيكون رائعا أن تتمكن واشنطن من التوصل إلى اتفاق مع إيران دون إسقاط قنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، موضحا "نريد أن يكون الإيرانيون آمنين وأن تكون لهم دولة ناجحة للغاية".

بدورها، قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت عرضا مفصلا ومقبولا لإيران في المفاوضات النووية، وعلى طهران قبوله.

وأضافت ليفيت: "لقد أرسل المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى النظام الإيراني، ومن مصلحته أن يوافق عليه ويقبله".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية، لن تقوم بالتعليق على تفاصيل الاقتراح الذي تم نقله إلى طهران، وفقا لروسيا اليوم.

ويوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن سلطنة عمان قدمت لإيران تفاصيل الاقتراح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، وإن طهران سترد بالشكل المناسب انطلاقا من مصالحها الوطنية.

قبل ذلك، نقلت وكالة بلومبرج عن ترامب تصريحه بأن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يسمح للولايات المتحدة بتدمير أي منشآت نووية في إيران.