إعلان

حماس ترحب بجهود الوسطاء وتبدي استعدادها للتفاوض

09:57 م الأحد 01 يونيو 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ترحب باستمرار الجهود المصرية القطرية للتوصل إلى إنهاء حرب الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت حماس: "مستعدون لبدء جولة مفاوضات غير مباشرة للوصول لاتفاق يفضي لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الأحد، إن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة يقتربون جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيقدم إعلانا بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غدا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس الجهود المصرية القطرية ترامب غزة صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية