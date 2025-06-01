حماس ترحب بجهود الوسطاء وتبدي استعدادها للتفاوض

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ترحب باستمرار الجهود المصرية القطرية للتوصل إلى إنهاء حرب الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت حماس: "مستعدون لبدء جولة مفاوضات غير مباشرة للوصول لاتفاق يفضي لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الأحد، إن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة يقتربون جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيقدم إعلانا بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غدا.