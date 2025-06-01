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بهجوم روسي.. استقالة قائد القوات البرية الأوكرانية بعد مقتل 12 جنديّا

09:56 م الأحد 01 يونيو 2025

قائد القوات البرية الأوكرانية ميخايلو دراباتي

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وكالات

استقال قائد القوات البرية الأوكراني ميخائيلو دارباتي، الأحد؛ لشعوره بالمسؤولية عن مقتل 12 جنديا على الأقل في هجوم روسي على موقع تدريب.

وقال دارباتي: "قررت الاستقالة، وهذا القرار ناتج عن شعوري الشخصي بالمسؤولية بعد هجمات روسية".

وتولى اللواء ميخائيلو دارباتي، قيادة القوات البرية الأوكرانية في نوفمبر الماضي.

وأعلنت مجموعة القوات البرية الأوكرانية في بيان على "تيليجرام" في وقت سابق من اليوم، مقتل 12 جنديا وإصابة 60 آخرين في هجوم صاروخي روسي اليوم الأحد.

وأضاف دارابتي: "هؤلاء الجنود الشباب كانوا من كتيبة تدريب.. كان غالبيتهم في الملاجئ"، موضحا أنه "كان من المفترض أن يعيشوا ويدرسوا ويقاتلوا وليس أن يموتوا.. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وجميع من عانوا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الأحد، إن قواتها استهدفت بصاروخ إسكندر معسكر كتيبتين أوكرانيتين بميدان نوفوموسكوفسك للتدريب في دنيبروبيتروفسك.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الأنظمة الدفاعية الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبيلجورود وليبيتسك مساء اليوم.

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