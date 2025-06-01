ترامب: نقترب من التوصل لاتفاق في غزة وسنقدم إعلانًا اليوم أو غدًا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة يقتربون جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيقدم إعلانا بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غدا.

وفي بيان، رحّبت حركة حماس، باستمرار الجهود القطرية والمصرية للتوصل إلى إنهاء حرب الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لبدء فوري بجولة مفاوضات غير مباشرة للوصول لاتفاق بما يؤمن إغاثة الشعب الفلسطيني وإنهاء المأساة الإنسانية.

وأوضحت حماس، أنها مستعدة لبدء جولة مفاوضات غير مباشرة للوصول لاتفاق يفضي لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من غزة.