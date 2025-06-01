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"بايدن أُعدم في 2020 واستُبدل بنسخة آلية".. ترامب يشارك منشورًا غريبًا

08:54 م الأحد 01 يونيو 2025

ترامب وبايدن

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وكالات

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رابطا لمنشور يزعم أن سلفه الديمقراطي جو بايدن توفي في عام 2020 وتم استبداله بشخص آخر نسخة طبق الأصل منه.

وعلى حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، نشر ترامب رابطا للمنشور، أمس السبت، ردًا على نقاشات تدور حول صحة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وفي متن المنشور، كُتب: "لا وجود لجو بايدن، لقد أُعدم في عام 2020.. ما ترونه الآن هو نسخة لبايدن وكيان آلي مُهندَس بلا روح أو عقل". ويضيف المقال: الديمقراطيون لا يعرفون الفرق".

ولم يقم ترامب بإضافة أيّة كلمات على المنشور، لكنه اكتفى بمشاركة الرابط على حسابه الشخصي على "تروث سوشيال".

ويتزامن منشور ترامب، مع تجدد الجدل بشأن حالة بايدن الصحية خلال فترة ولايته الرئاسية، حيث تزايدت التكهنات عقب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي السابق بسرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة، وهو تشخيص يستغرق سنوات حتى يتطور.

وأدى الإعلان عن التشخيص، إلى إثارة التكهنات بأن الإدارة الأمريكية السابقة كانت على علم بالسرطان لكنهم أخفوا المعلومات عن الجمهور، حتى حينما حاولوا ترشيحه لولاية رئاسية ثانية.

وعلّق ترامب على تشخيص إصابة بايدن بالسرطان، بأنه وزوجته ميلانيا ترامب شعرا بالحزن على ذلك، كما تمنوا له الشفاء العاجل والسريع.

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دونالد ترامب جو بايدن الرئاسة الأمريكية
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