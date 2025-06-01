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إسبانيا: نؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

08:33 م الأحد 01 يونيو 2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

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وكالات
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس إن الحرب الجارية في قطاع غزة "لم تعد تهدف إلى شيء سوى تحويل غزة إلى مقبرة كبرى"، في إدانة شديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي.
وطالب الوزير بتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدا دعم بلاده للتحقيق في احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة.
وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا تشارك رسميًا في دعوى جنوب إفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد الوزير على تمسك بلاده بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن إسبانيا تؤيد إقامة دولة فلسطينية "متصلة جغرافيًا" وعاصمتها القدس الشرقية.

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