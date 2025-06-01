وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، مساء اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من "ستيف ويتكوف"، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وواشنطن بشأن الوضع في قطاع غزة والمنطقة عموماً.

وشهد الاتصال بحث الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى، إلى جانب ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد عبد العاطي على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي الحالي ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني من خلال تسهيل وصول المساعدات، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحقق تطلعات شعوب المنطقة ويجسد رؤية السلام الشامل.

من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في جهود الوساطة الرامية لإنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح الأسرى.

كما تناول الاتصال تطورات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أطلع ويتكوف الوزير عبد العاطي على آخر المستجدات، معبرًا عن دعم مصر لهذه المفاوضات التي تمثل فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حالة من الفوضى الشاملة.