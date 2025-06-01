جيش الاحتلال ينسف مركزًا مخصصًا لمرضى الكلى بشمال غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مركزا مخصصا لمرضى الكلى شمالي قطاع غزة.

وأكدت "الجزيرة مباشر" نقلا عن مراسلها، ارتقاء 3 شهداء بينهم طفلة من ذوي الإعاقة وأكثر من 20 جريحا في قصف مدفعي استهدف مواصي خان يونس جنوب غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، توسيع التوغل البري في جنوب وشمال قطاع غزة حتى استكمال أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس واستعادة الأسرى.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بمواصلة التقدم نحو جميع الأهداف في قطاع غزة بغض النظر عن أي مفاوضات.

وأضاف كاتس، اليوم الأحد "في مساء عيد الأسابيع، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة بقوة كبيرة، ويدك العدو ويمهد الطريق للقوات البرية المتقدمة".

وتابع: "أوعزت للجيش الإسرائيلي الاستمرار في بالتقدم داخل غزة نحو جميع الأهداف، دون أي صلة بأي مفاوضات، وباستخدام كل وسيلة ضرورية من الجو، والبر، والبحر من أجل حماية الجنود الإسرائيليين، وسحق وقتل حماس والقضاء عليهم".

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي حركة حماس، قائلًا: "إما أن تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين أو سيتم تدميرها".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 54,418 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر 2023.