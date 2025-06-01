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حماس تدين دعوة السفير الأمريكي بإسرائيل لإقامة دولة فلسطينية بفرنسا

08:18 م الأحد 01 يونيو 2025

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

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وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال، مايك هاكابي، التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على أراض فرنسية، واعتبرتها استخفافًا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذه التصريحات تعكس الانحياز الكامل للولايات المتحدة للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسعي، موضحة أن اقتراح هاكابي يشكل تبنيًا صارخًا لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم.

وأكدت حماس أن هذا التصريح يشكل غطاءً سياسيًا لجرائم حكومة نتنياهو الإرهابية، التي تسعى إلى فرض واقع الإبادة والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

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