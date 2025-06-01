مسؤول أمريكي: ترامب قد يجري اتصالًا مع الرئيس الصيني الأسبوع المقبل

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب قد يجري اتصالا مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن المفاوضات التجارية خلال الأسبوع الجاري.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بانتهاك الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، كتب ترامب: "قبل أسبوعين كانت الصين في خطر اقتصادي خطير!، إن التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية التي فرضتها جعلت من المستحيل تقريبا على الصين التجارة في سوق الولايات المتحدة، التي تعد بلا شك الأولى في العالم".

وأضاف ترامب: "لقد ذهبنا، في الواقع، إلى تركيا ذات العلاقة الباردة مع الصين، وكان الأمر مدمرًا بالنسبة لهم.. أغلقت العديد من المصانع وكانت هناك، بعبارة ملطفة (اضطرابات مدنية)، لقد رأيت ما كان يحدث ولم يعجبني، بالنسبة لهم، وليس بالنسبة لنا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد عقدت صفقة سريعة مع الصين من أجل إنقاذهم مما اعتقدت أنه سيكون وضعا سيئا للغاية، ولم أرغب في رؤية ذلك يحدث، وبفضل هذه الصفقة، استقر كل شيء بسرعة وعادت الصين إلى العمل كالمعتاد.. كان الجميع سعداء! هذه هي الأخبار الجيدة!!!".

وأوضح ترامب: "النبأ السيئ هو أن الصين، وهو أمر ربما لا يكون مفاجئا بالنسبة للبعض، انتهكت اتفاقيتها معنا بشكل كامل، وهذا كل شيء عن كونك الرجل اللطيف!".