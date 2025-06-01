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وزير خارجية بلجيكا: ما يحدث في غزة ليس دفاعًا عن النفس

07:30 م الأحد 01 يونيو 2025

وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت

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وكالات

قال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، إن ما يجري في قطاع غزة من تهجير وانتهاكات تجاوز كل الخطوط، متسائلًا: "لا أدري ما الذي يجب أن نراه بعد كل هذا كي نحذر مما يحدث".

وأضاف في تصريحات اليوم، أن بلاده قررت رفع حدة لهجتها تجاه إسرائيل، متهمًا إياها بالتسبب في مجاعة داخل القطاع، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع عدد من الدول الأوروبية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى الفلسطينيين.

وأكد بريفو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة "لا يمكن تبريرها تحت مسمى الدفاع المشروع عن النفس"، منتقدًا استخدام اتهامات "معاداة السامية" بطريقة مضللة لتبرير السياسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن بلجيكا مارست ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جدية فيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع إسرائيل، لافتًا إلى أن بلاده قررت استقبال عدد من الأطفال والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفياتها.

ووصف الوزير الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، مؤكدًا ضرورة حشد كل الجهود لمساعدة سكان القطاع على تجاوزه، وأعرب عن دعم بلاده المستمر لوكالة "الأونروا"، وتكثيف آليات المساندة الإنسانية للفلسطينيين.

وأشار بريفو إلى أن الضغوط الأوروبية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تؤتي ثمارها، بسبب "الدعم المتكرر" الذي يتلقاه من الولايات المتحدة.

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