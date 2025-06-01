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الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون الإسرائيلي

07:29 م الأحد 01 يونيو 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، مسؤولية الجماعة عن استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وقال سريع: "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن جوريون) في منطقة يافا المحتلة"، مشيرًا إلى أن الجماعة تعمل على فرض حظر كامل للملاحة في المطار الإسرائيلي.

وأكد سريع، أن العمليات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف إلا بوقف الحرب على إخواننا في غزة ورفع الحصار الكامل عنهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بتعطل الرحلات وحركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون إثر تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب، بعد رصد صاروخ أُطلِق من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه، موضحًا أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة بأنحاء البلاد بعد رصد الصاروخ اليمني.

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