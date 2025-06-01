روسيا تعتقل بعض المشاركين في الهجمات الأوكرانية ضد مطاراتها العسكرية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم صد الهجمات الأوكرانية على المطارات العسكرية في عدة مناطق، معلنة اعتقال بعض المشاركين في الهجمات التي وصفتها بـ"الإرهابية" ضد المطارات العسكرية.

وأفادت الدفاع الروسية، بعدم وقوع إصابات من العسكريين أو المدنيين في الهجوم الأوكراني الذي استهدف مطارات عسكرية في عدة مناطق بأنحاء البلاد باستخدام طائرات مسيرة.

وشنت أوكرانيا، اليوم الأحد، هجومًا بطائرات مسيرة داخل عمق الأراضي الروسية دمرت أكثر من 40 طائرة روسية، وفق ما قاله مسؤول أمني أوكراني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى تطرقه إلى تفاصيل خاصة بالعمليات، أن الإعداد لتنفيذ الهجوم استغرق أكثر من عام ونصف العام وأشرف عليه شخصيًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أن العملية تضمنت نقل الطائرات المسيرة في حاويات تحملها الشاحنات إلى عمق الأراضي الروسية.