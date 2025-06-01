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"الحاج في أعيننا".. السعودية تعتمد خططا أمنية مشددة لتأمين المشاعر المقدسة

06:46 م الأحد 01 يونيو 2025

قوات أمن الحج

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وكالات

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن استعدادات أمنية مشددة لإدارة الحشود في منشأة الجمرات خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، مؤكدة أن "الحاج في أعيننا والمخالف بقبضتنا"، في إطار خطة متكاملة تهدف لحفظ النظام وتأمين المواقع الحيوية بالمشاعر المقدسة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته قيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية للموسم، أوضحت رئاسة أمن الدولة أن قوات الطوارئ الخاصة ستنفذ مهامًا ميدانية لضمان أمن الحجاج ومنع دخول المتسللين أو غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة.

وفي هذا السياق، وقف وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رئيس لجنة الحج العليا، أمس السبت، على جاهزية قوات أمن الحج خلال الحفل السنوي للقوات المشاركة في موسم الحج.

وأعرب عن فخره بمستوى الاستعدادات، قائلًا: "بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهدت اليوم استعدادات قوات أمن الحج، وأعتز بما رأيته من جاهزية تامة وإمكانات عالية، وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لتحقيق تطلعات قيادتنا بحج آمن وناجح على جميع الصعد".

وتؤكد وزارة الداخلية أن قوات أمن الحج في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مع قدرتها الكاملة على التعامل بحزم وفعالية مع أي محاولات تهدد أمن الحجيج أو تعكر صفو أداء مناسكهم، بما يضمن لهم بيئة آمنة وسلسة طوال فترة الحج.

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