تعطل حركة الطيران بمطار بن جوريون بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بتعطل الرحلات وحركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون إثر تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب، بعد رصد صاروخ أُطلِق من اليمن.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المجال الجوي مغلق مؤقتًا في المطار.

كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن تقديرات أولية تشير إلى أن منظومة "ثاد" الأمريكية هي التي اعترضت الصاروخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه، موضحًا أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة بأنحاء البلاد بعد رصد الصاروخ اليمني.