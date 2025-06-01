مقتل وإصابة 13 شخصًا جراء إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

هيكوري - (أ ب)

قُتل شخص وأُصيب ما لا يقل عن 12 آخرين في إطلاق نار جماعي وقع في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وقع إطلاق النار بعد منتصف الليل في مدينة هيكوري، الواقعة في مقاطعة كاتاوبا.

وتردد أن أحد الضحايا في حالة حرجة، بينما نُقل عدد من المصابين الآخرين إلى المستشفى. ويجري مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا وشرطة مدينة هيكوري تحقيقا في موقع الحادث. ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن.