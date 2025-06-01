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كاتس يصدر تعليمات لجيش الاحتلال بمواصلة التقدم في غزة دون الالتفات للمفاوضات

05:05 م الأحد 01 يونيو 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بمواصلة التقدم نحو جميع الأهداف في قطاع غزة بغض النظر عن أي مفاوضات.

وأضاف كاتس، اليوم الأحد "في مساء عيد الأسابيع، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة بقوة كبيرة، ويدك العدو ويمهد الطريق للقوات البرية المتقدمة".

وتابع: "أوعزت للجيش الإسرائيلي الاستمرار في بالتقدم داخل غزة نحو جميع الأهداف، دون أي صلة بأي مفاوضات، وباستخدام كل وسيلة ضرورية من الجو، والبر، والبحر من أجل حماية الجنود الإسرائيليين، وسحق وقتل حماس والقضاء عليهم".

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي حركة حماس، قائلًا: "إما أن تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين أو سيتم تدميرها".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 54,418 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر 2023.

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