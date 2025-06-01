وزير الخارجية السعودي: لن نقبل بحل إلا قيام الدولة الفلسطينية

وكالات

علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على منع إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله بالضفة الغربية، قائلًا إن القرار "تجسيد لتطرف الحكومة الإسرائيلية".



وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة اليوم الأحد، "هذه التصرفات لن تزيدنا إلا عزيمة لمضاعفة الجهود الدبلوماسية في المجتمع الدولي لمواجهة عنجهية إسرائيل".



وأفاد بأن الوزراء ناقشوا خلال اللقاء موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات، كما بحثوا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة الإصلاح في السلطة الفلسطينية.



وتابع وزير الخارجية السعودي: "بحثنا الجهود الرامية لدفع عدد أكبر من الدول للاعتراف بدولة فلسطين"، مشددًا على أن الحلول العسكرية لن تأتي بالأمن لأي طرف ولابد من حل سياسي.



وأكد بن فرحان "لن نقبل بحل إلا بقيام الدولة الفلسطينية"، موضحًا أنه يجب على إسرائيل أن تمضي قدمًا فيما يخص التعايش مع دولة فلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن ما نراه في قطاع غزة حرب إبادة وما يحدث في الضفة الغربية تقويض للسلطة الفلسطينية.



وعُقِد، اليوم الأحد في الأردن، مؤتمر صحفي مشترك لوفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، ويضم وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ورئيس اللجنة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود ⁦‪‬⁩، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ⁦‪‬⁩، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.