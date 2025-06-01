أوكرانيا: انفجار قطار شحن في زابوريجيا

كييف - (د ب أ)

أفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، بانفجار قطار لشحن البضائع في منطقة تحتلها روسيا بإقليم زابوريجيا الأوكراني.

وجاء في البيان أن القطار العسكري الذي كان في طريقه إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والذي كان محملا بخزانات وقود وعربات شحن، خرج عن مساره نتيجة انفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

وأضاف البيان أن الانفجار تسبب في تعطيل طريق لوجستي مهم بالنسبة للجيش الروسي في المناطق المحتلة بمنطقة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

ولم تعلق موسكو حتى الآن على تلك المزاعم، التي جاءت بعد ساعات فقط من وصف السلطات الروسية انهيار جسرين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ليلا بـ "الأعمال الإرهابية".