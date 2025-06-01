"مجزرة ويتكوف" يتصدر تريند تويتر بعد فخ المساعدات الأمريكية في رفح

وكالات

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة تحت وسم "#WitkoffMassacre" أو "مجزرة ويتكوف" على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، للتنديد بالمجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح في قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من طالبي المساعدات الإنسانية.

وقد تصدّر الوسم موقع "إكس"، عقب المجزرة التي وقعت صباح اليوم الأحد، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 200 فلسطيني من بينهم 31 شهيدًا، في محيط نقطة مساعدات وصفت بأنها "مدعومة أميركياً".

وتداول المستخدمون مقاطع فيديو توثّق لحظات الهلع والفرار الجماعي للفلسطينيين من نيران الاحتلال، وسط مشاهد مأساوية أثارت غضباً واسعاً على الصعيدين العربي والدولي.

🎥 "مساعدات الموت"..



لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه الأهالي قرب مركز "الشركة الأمريكية" في محور "نتساريم" وسط قطاع #غزة، صباح اليوم pic.twitter.com/frINvREtpu — عربي بوست (@arabic_post) June 1, 2025

واتهم عدد من النشطاء جيش الاحتلال بارتكاب المجزرة بشكل متعمّد، في محاولة للضغط على حركة حماس للقبول بالمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ابتزاز سياسي بات نهجاً ممنهجاً في سياق الحرب المستمرة.

ومنذ السابع من أكتوبر2023، تواصل إسرائيل ارتكاب مجازر توصف بأنها "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، وسط دعم أميركي غير مشروط، وقد أسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 54 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في حين لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، إلى جانب تهجير مئات الآلاف من منازلهم.