الصفدي: منع إسرائيل زيارة الوفد العربي للضفة دليل على غطرستها

وكالات

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، على منع إسرائيل زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية، قائلًا إن إسرائيل الخاسر الأكبر من منع زيارة الوفد العربي الإسلامي الوزاري إلى رام الله.

وذكر الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، أن إسرائيل منعت الزيارة لكنها لم تمنع لقاء اللجنة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واعتبر وزير الخارجية الأردني، أن الحكومة الإسرائيلية بهذا التصرف قد بعثت برسالة إلى العالم تؤكد فيها غطرستها وعنجهيتها، وعدم اكتراثها بالسلام العادل والشامل.

وأوضح الصفدي، أن الوفد الوزاري العربي كان يعتزم إرسال رسالة دعم وتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية خلال تواجده برام الله، لكنه يؤكد على تلك الرسالة من جميع العواصم العربية والمحافل الدولية.

وشدد على أن منع الوفد من زيارة رام الله يعد خرقًا للقانون الدولي، مضيفًا "لسنا مضطرين لنشرح تبعات ما قامت به إسرائيل، فهي التي خسرت أكثر بكثير لأننا أوصلنا رسالتنا".

وعُقِد، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي مشترك لوفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، ويضم وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ورئيس اللجنة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود ⁦‪‬⁩، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ⁦‪‬⁩، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.