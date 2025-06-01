طائرات بدون طيار أوكرانية تضرب قواعد جوية روسية |فيديو

وكالات

شهدت الساحة الأوكرانية الروسية، اليوم الأحد، تصعيدًا عسكريًا حادًا، تمثل في استهداف طائرة مُسيّرة أوكرانية لمطار أولينا العسكري داخل الأراضي الروسية، ما أسفر عن تحييد عشرات الطائرات الحربية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أوكرانية، في ردٍ على قصف روسي استهدف وحدة تدريبية للقوات البرية الأوكرانية، أسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وفي تطور متصل، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين على تواصل دائم مع أجهزة الأمن ووزارة الطوارئ، بعد تفجيرات هزت جسري بريانسك وكورسك، اللذين يربطان مناطق استراتيجية في روسيا.

- طائرات بدون طيار أوكرانية تضرب عدة قواعد جوية روسية وتشعل النيران في طائرات عسكرية، في هجوم جديد. pic.twitter.com/X9r1IYt0Rj — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) June 1, 2025



وأكدت لجنة التحقيقات الروسية أن التفجيرات نُفذت بشكل متعمد وتُعد "أعمالًا إرهابية"، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، فيما تبنت أوكرانيا العملية، مشيرة إلى أن القطار المستهدف كان في طريقه إلى شبه جزيرة القرم.

وكانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قد أعلنت اليوم الأحد، تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول الواقعة على ساحل بحر آزوف، في وقت قالت فيه موسكو إن جسرين انهارا في منطقتين روسيتين محاذيتين لأوكرانيا بعد تعرضهما "لأعمال إرهابية".

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية في بيان لها أن القطار الروسي استهدف بالقسم المحتل من مقاطعة زاباروجيا، وكان متجها نحو شبه جزيرة القرم ويحمل خزانات وقود وعربات شحن، مشيرًة إلى أن التفجير أدى إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية للقوات الروسية في زاباروجيا وشبه جزيرة القرم.