وزير الخارجية من الأردن: سنواجه مخطط تهجير الفلسطينيين بكل قوة

عمان - (د ب أ)

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر والأردن سيتصديان لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم بكل قوة.

وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمّان اليوم، إن سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة تنتهك أبسط حقوق البشر.

وأضاف أن الوفد العربي الإسلامي بحث خلال اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوضع الكارثي في قطاع غزة، مشددا على أن مصر تدين المسلك الإسرائيلي برفض دخول اللجنة إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني.

ولفت عبد العاطي إلى لقاء وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، مع الملك عبدالله الثاني كان مثمرا.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، التقى الملك عبدالله الثاني وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

وضم الوفد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.