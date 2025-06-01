بلدية غزة: أزمة عطش كبيرة تلوح في الأفق

وكالات

قالت بلدية غزة إنه مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حاجة المواطنين والنازحين إلى المياه، تعيش المدينة أوضاعًا كارثية بسبب تدمير الاحتلال نحو 75% من آبار المياه منذ أكتوبر 2023.

ونتج عن ذلك حالة عطش شديدة تعيشها مدينة غزة، قد تؤدي إلى أزمات صحية وبيئية خطيرة إذا لم تتدخل الجهات والمنظمات الدولية بشكل عاجل لتوفير الإمكانيات المطلوبة.

وأكدت بلدية غزة أن كميات المياه المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 35 ألف كوب يوميًا من أصل 120 ألف كوب كانت تُضخ قبل العدوان في مثل هذه الفترات، وهي كمية تُعد شديدة الانخفاض مقارنة بالاحتياج الفعلي للمدينة.