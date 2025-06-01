بعد مجزرة رفح.. الأونروا تؤكد جاهزيتها لتوزيع المساعدات بغزة



غزة - (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، بأنها تمتلك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع في قطاع غزة .

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ،"أظهرت الأمم المتحدة خلال وقف إطلاق النار أننا نمتلك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع للوصول إلى الناس حيث هم".

وأشارت إلى أن "طرق التوزيع الحالية تفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة وخاصة للمرضى وكبار السن والجرحى".

وأضافت :"تدير الأونروا أكبر عملية غذائية للأمم المتحدة دون انقطاع على مستوى العالم" ، مشيرة إلى أن " الإمدادات جاهزة - ما نحتاجه هو الوصول لإيصال المساعدات مباشرة للأشخاص المحتاجين. لا يوجد وقت لنضيعه".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت بأن أكثر من 200 حالة منهم 31 شهيد" وصلت إلى المستشفيات جراء قصف القوات الإسرائيلية المحتشدين في المنطقة المخصصة لتوزيع المساعدات بمحافظة رفح فجر اليوم.