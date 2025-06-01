سفير أمريكا في إسرائيل لماكرون: خصص جزءا من فرنسا لإقامة دولة فلسطين

وكالات

علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على دعوة فرنسا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مطالبًا باريس بتخصيص قطعة من أرضها لإقامة دولة فلسطين عليها إن أرادت ذلك.

ورفض هاكابي حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، واصفًا إياه بأنه "مقزز".

وقال السفير الأمريكي لدى تل أبيب لقناة "فوكس نيوز": "من غير اللائق تمامًا في خضم الحرب التي تتعامل معها إسرائيل أن يخرجوا ويطرحوا شيئًا أعتقد أن الإسرائيليين يعارضونه بشكل متزايد".

وأضاف "السابع من أكتوبر غيّر الكثير من الأمور. إذا كانت فرنسا مصممة حقًا على رؤية دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم، ليقتطعوا قطعة من الريفييرا الفرنسية ويقيموا دولة فلسطينية هناك، هم مرحب بهم لفعل ذلك، لكنهم غير مرحب بهم لفرض هذا النوع من الضغط على أمة ذات سيادة، وأجد أنه أمر مقزز أنهم يظنون أن لهم الحق في فعل ذلك"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد هاكابي أن واشنطن لن تشارك في مؤتمر ترعاه فرنسا والسعودية في مدينة نيويورك الأمريكية بهدف الترويج للدولة الفلسطينية في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا، أول أمس الجمعة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال الإسرائيلي ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في سنغافورة مع رئيس وزرائها لورانس وونج: "الحصار الإنساني يخلق وضعًا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض".

وتابع الرئيس الفرنسي: "لذا، إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي"، مشيرًا إلى أن بلاده قد تفكر في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.