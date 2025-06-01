العثور على جثة الطفل السعودي فيصل بعد 6 أيام من سقوطه في نهر بتركيا

وكالات

بعد ستة أيام من عمليات البحث المكثفة، أعلنت السفارة السعودية في تركيا، أمس السبت، العثور على جثة الطفل السعودي فيصل رمزي الشيخ، الذي جرفته السيول إلى نهر "هالديزان" في منطقة أوزونغول السياحية التابعة لمدينة طرابزون شمال شرقي تركيا.

وقالت السفارة في بيان رسمي: تمكنت السلطات التركية، بعد جهود بحث مكثفة، من الوصول إلى جثمان الطفل، رحمه الله، وانتشاله من مجرى النهر، وتعمل السفارة بالتنسيق مع أسرة الطفل والجهات التركية المختصة على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان.

وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنها تتقدم "بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد"، معربة عن "شكرها العميق للسلطات التركية على ما بذلته من جهود كبيرة في عمليات البحث والإنقاذ".

وبحسب المعلومات الرسمية وتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الطفل فيصل كان يلهو قرب مجرى النهر برفقة والده يوم الأحد الماضي، قبل أن تهطل الأمطار بغزارة مفاجئة، وتتسبب في جرفه داخل مياه النهر، فيما تدخلت فرق الإنقاذ التركية على الفور، مدعومة بمتطوعين، وبدأت عمليات تمشيط واسعة النطاق، واجهت خلالها فرق البحث صعوبات كبيرة بسبب قوة التيار وظروف الطقس السيئة، خاصة خلال ساعات الليل.

وتم العثور على جثة الطفل على بُعد نحو 2.3 كيلومتر من موقع السقوط، حيث كانت مستقرة تحت إحدى الصخور داخل مجرى النهر.

وكانت الحادثة قد أثارت موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ناشطون صورًا ومقاطع فيديو للطفل وموقع الحادث، وسط دعوات مكثفة للعثور عليه حيًّا.

من جانبها، أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة الطفل بعد ستة أيام متواصلة من البحث، مشيرة إلى أن الحدث وقع في منطقة سياحية تشهد إقبالًا من الزوار، خصوصًا خلال موسم الصيف.