صحة غزة: شهداء مجزرة رفح تعرضوا لطلق ناري في الرأس أو الصدر

وكالات

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن المستشفيات استقبلت أكثر من 200 فلسطيني، منهم 31 شهيدًا وعشرات الإصابات الخطرة، بمجزرة للاحتلال في رفح جنوبي القطاع.

وقالت صحة غزة، إن كل شهيد تعرض لطلق ناري في الرأس أو الصدر، مما يؤكد إصرار الاحتلال على القتل البشع في حق المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن طواقمه تمكنت من نقل 23 شهيدًا و23 مصابًا من موقع استهداف نقطة لتوزيع المساعدات في رفح بعد المجزرة التي وقعت بالقرب من نقطة يفترض أنها لتوزيع المساعدات الإنسانية، فيما نقلت فرق الإسعاف 14 مصابًا آخرين من نقطة مماثلة قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وأسفرت المجزرة التي نظمها جيش الاحتلال عن استشهاد حوالي 35 شهيدًا، وإصابة أكثر من 158 فلسطينيا حتى الآن، في آخر إحصائية من وزارة الصحة بغزة.