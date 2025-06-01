وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور لحظة فرار الفلسطينيين من نيران الاحتلال قرب مركز "الشركة الأمريكية" في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات جراء إطلاق نار كثيف استهدف تجمعات مدنية قرب مراكز توزيع مساعدات.

#فيديو | لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار صوب الفلسطينيين قرب مركز "الشركة الأمريكية" في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، صباح اليوم pic.twitter.com/xvZQGOhtWq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2025

ووفقًا لمصادر محلية، فقد استشهد ما لا يقل عن 35 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 158 آخرين بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر على المواطنين المتجمهرين للحصول على مساعدات غذائية غربي المدينة.

وذكرت قناة "الغد" أن آلاف المواطنين كانوا قد توجهوا إلى المنطقة التي وُصفت بأنها نقطة لتوزيع المساعدات الأمريكية، قبل أن تباغتهم الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة والثقيلة.

كما أطلقت طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" نيرانها على جموع المدنيين، ما تسبب في ارتفاع كبير في عدد الضحايا في مشهد وصفه شهود عيان بـ"المجزرة الجماعية".