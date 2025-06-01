الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 4455 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

نفذت حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية، أسفرت عن ضبط (1452) قضية متنوعة. وضبط 4455 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و513 قضية في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لصالح مصلحة الضرائب.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، بما يضمن تعزيز السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض الانضباط، وتحقيق الأمن العام، ومواجهة كافة صور الجريمة.