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أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى الكويت (صورة)

12:59 م الأحد 01 يونيو 2025

أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى الكويت

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(وكالات)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أواخر العام الماضي، وذلك لإجراء مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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واستقبل الشرع لدى وصوله إلى مطار الكويت الدولي وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، الذي يرأس بعثة الشرف المرافقة، بينما ضم الوفد المرافق للشرع وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر أن يجري الشرع مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتركز على سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وتأتي الزيارة، بعد استئناف العلاقات بين الكويت ودمشق نهاية ديسمبر الماضي، إثر انقطاع دام نحو 12 عاماً على خلفية الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011.

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الرئيس السوري الكويت أحمد الشرع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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