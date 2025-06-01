وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من نقل 23 شهيدًا و23 مصابًا من موقع استهداف نقطة لتوزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع بعد المجزرة التي وقعت بالقرب من نقطة يفترض أنها لتوزيع المساعدات الإنسانية، فيما نقلت فرق الإسعاف 14 مصابًا آخرين من نقطة مماثلة قرب محور نتساريم وسط القطاع.

أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن هناك شهداء ومصابين لا تزال جثامينهم وجرحاهم في موقع الاستهداف، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم حتى الآن، في ظل تصعيد خطير ومتواصل من قبل قوات الاحتلال.

وأشار المسؤول إلى أن 17 مستشفى من أصل 38 في القطاع قد تعرضت للتدمير جراء العدوان المستمر، مما أدى إلى شلل شبه كامل في القطاع الصحي، مؤكدًا أن المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للمرضى والمصابين.

وفي سياق متصل، قال إن خطط إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان فشلت، مضيفًا أن "هدف الاحتلال هو حشر سكان القطاع في مساحة جغرافية صغيرة وغير صالحة للعيش".

وأسفرت المجزرة التي نظمها جيش الاحتلال عن استشهاد حوالي 35 شهيدًا، وإصابة أكثر من 158 فلسطينيا حتى الآن، في آخر إحصائية من وزارة الصحة بغزة.