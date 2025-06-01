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داعية سوداني يثير الجدل: رأيت النبي في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للمفاوضات

11:47 ص الأحد 01 يونيو 2025

الداعية السوداني المعروف محمد هاشم الحكيم

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وكالات

أثار الداعية السوداني المعروف محمد هاشم الحكيم موجة واسعة من الجدل في الأوساط السودانية، عقب ظهوره في مقطع مصور تحدث فيه عن رؤيا قال إنه رأى فيها النبي محمد، الذي أوصاه "بحسب روايته" بدعوة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والانخراط في مفاوضات مباشرة.

وقال الحكيم في التسجيل، الذي لاقى انتشاراً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة: "رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وقال لي: الحرب انتهت، وبلّغ الجيش والدعم السريع أن يتفاوضوا ويوقفوا القتال"، مضيفًا أنه شعر بمسؤولية دينية تحتم عليه إيصال هذه الرسالة، مطالباً القيادات العسكرية والسياسية بتغليب مصلحة الوطن ووقف نزيف الدم.

أثارت التصريحات تفاعلاً واسعاً وتبايناً في ردود الفعل؛ فبينما اعتبرها البعض دعوة مخلصة للسلام في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، رأى آخرون أن إدخال الرؤى الدينية في ملفات سياسية شائكة قد يساهم في تعقيد الأمور.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعاً مسلحاً دموياً بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، إلى جانب نزوح جماعي وانهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الحكيم جاءت ضمن موجة من الدعوات الشعبية والدينية والمدنية المطالبة بإنهاء الحرب وبدء حوار وطني يشمل جميع مكونات المشهد السوداني، من أجل إطلاق عملية انتقالية تمهّد لاستقرار دائم.

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