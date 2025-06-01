مقتل وإصابة 53 شخصًا إثر حريق بمستشفى شمالي ألمانيا

هامبورج - (د ب أ)

لقي ثلاثة مرضى حتفهم وأصيب أكثر من 50 شخصا آخرين في حريق اندلع الليلة الماضية في مستشفى "مارين كرانكنهاوس" في حي هوهنفيلده بمدينة هامبورج الألمانية.

وصرح متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأن جميع الوفيات من البالغين، مضيفا أن شخصين أصيبا بجروح مهددة للحياة، و16 بجروح خطيرة، و36 بجروح طفيفة.

واضطرت فرق الإطفاء إلى إخلاء أجزاء من المستشفى بسبب الحريق الذي اندلع في أحد مبانيه. وتلقى بعض المصابين جراء الحريق العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى أو نُقلوا إلى مستشفيات قريبة. وقال المتحدث إن جهود الإنقاذ اكتملت وتم إخماد الحريق.

ولأسباب لا تزال مجهولة، اندلع الحريق في الطابق الأرضي من المستشفى في غرفة بجناح رعاية المسنين، ثم امتدت النيران إلى الطابق الأول. ووفقا لمراسل (د ب أ) في الموقع، يبدو أن إحدى غرف المستشفى قد احترقت بالكامل. ولم يتضح بعد حجم الأضرار.

وصرح المتحدث باسم إدارة الإطفاء بأن الدخان الناجم عن الحريق في الطابق الأرضي امتد إلى جميع الطوابق الأربعة للمبنى المتضرر. كما تم مراجعة الوضع في المباني المجاورة، وفحص المرضى المقيمين فيها.

ونشرت إدارة الإطفاء قوة كبيرة قوامها حوالي 160 فردا، وتم إنقاذ الضحايا باستخدام سلالم دوارة وسلالم محمولة، وعبر الممرات باستخدام أغطية واقية من الدخان. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء: "كان هناك العديد من الأشخاص عند النوافذ - أي المرضى - يطلبون المساعدة"، مضيفا أنه تم إخماد الحريق بعد حوالي 20 دقيقة.

ويُعد مستشفى "مارين كرانكنهاوس" - بحسب بياناته - واحدا من أكبر المستشفيات الكنسية في شمال ألمانيا، ويضم حوالي 600 سرير، ويعالج حوالي 93 ألف مريض سنويا.