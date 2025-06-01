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رئيس الحكومة العراقية يستقبل الرئيس اللبناني

10:44 ص الأحد 01 يونيو 2025

محمد شيّاع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

اجتمع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني صباح اليوم الأحد بالرئيس اللبناني جوزف عوف.

وذكرت الدائرة الإعلامية للحكومة العراقية، في بيان مقتضب، أن السوداني " استقبل الرئيس عون في بغداد".

وكان تلفزيون "العراقية" الحكومي قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس اللبناني سيصل اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي بارز في زيارة رسمية لبحث ملفات ثنائية في مجالات الطاقة وتجهيز لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية فضلا عن ملفات سياسية واقتصادية مشتركة .

وأعلن العراق ، خلال انعقاد القمة العربية ببغداد منتصف الشهر الماضي ، التبرع بملغ 20 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المدن اللبنانية التي تضررت من جراء العدوان الإسرائيلي.

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محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية الرئيس اللبناني
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