بن غفير: حماس ستستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح ويجب قتلهم

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله، إنه لا يتفق مع مقترح ويتكوف لوقف الحرب في غزة، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطأ عندما وافق على العمل وفق المقترح.

وأضافت هيئة البث وفق المصدر نفسه أن حركة حماس ستستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وما يجب فعله هو قتلهم، مضيفًا: "أنا لست قلقا على الأسرى في غزة فقط بل على أبنائنا وجنودنا أيضا".

وفي السياق ذاته نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن النائب رون بن باراك، قوله بضرورة إنهاء الحرب على غزة وعدم تجاهل إعادة ترميم حماس لصفوفها، مضيفًا: "لا يوجد شيء اسمه النصر المطلق ويمكننا النظر لما يجري بالضفة الغربية".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي في وقت سابق مساء أمس السبت، أنه بعد رفض حركة حماس مجددا مقترح الصفقة المقدم من ويتكوف لم يعد هناك أي مبرر لأحد لمواصلة هذا الترهل في غزة، مضيفًا: "لقد أضعنا ما يكفي من الفرص وحان الوقت للتدخل بكل قوتنا للتدمير والقتل وهزيمة حماس".

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس، أنها قدّمت ردها على المقترح الأخير الذي طرحه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وذلك عبر الوسطاء، عقب جولة من المشاورات الوطنية.