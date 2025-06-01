(وكالات)

اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" إسرائيل، اليوم الأحد، بتعمد تحويل مسار العمل الإنساني في قطاع غزة إلى وسيلة للضغط الجماعي وفرض سياسات قمعية، مشيرة إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون منذ أكثر من 19 شهرًا لمعاملة "مجردة من الإنسانية".

وقالت المنظمة إن التجربة الأخيرة لتوزيع الغذاء مؤخراً كشفت فشل الخطة الأمريكية-الإسرائيلية في إيصال المساعدات بطرق آمنة وفعالة، ووصفت ما حدث بأنه دليل عملي على أن تلك المبادرة غير قابلة للتطبيق في ظل الأوضاع الميدانية الحالية.

وحذرت المنظمة الطبية الدولية من أن إسرائيل تتبع نمطاً "خطيراً ومنهجياً" في توزيع المساعدات، عبر حصرها في مناطق محددة تختارها بنفسها لتجميع المدنيين، في خطوات وصفتها بأنها تحمل دلالات واضحة على نية استخدام الغذاء كوسيلة لإخضاع السكان وتهجيرهم قسرياً.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن هذا النهج لا يمكن فصله عما يبدو أنه سياسة تطهير عرقي متعمدة، حيث يُستخدم الحصار الإنساني كوسيلة للضغط السكاني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإنساني في غزة يتعرض لخنق مستمر بسبب القيود الإسرائيلية الصارمة، حيث لا يُسمح سوى بدخول عدد "تافه" من شاحنات المساعدات، وهو ما يُبقي الأزمة قائمة ويمنع أي تحسن ملموس في الأوضاع الميدانية.

وخلصت المنظمة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد المدنيين قد يرقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوضع حد لهذا الاستخدام السياسي الخطير للمساعدات الإنسانية.