بعد تعهدها بـ20 مليون دولار لبيروت.. الرئيس اللبناني يزور العراق اليوم

بغداد - (د ب أ)

يبدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، زيارته إلى بغداد على رأس وفد وزاري وحكومي، لبحث ملفات متميزة عنها ملف مصنع لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية.

وذكر تلفزيون "العراقية" الحكومي، أن الرئيس اللبناني سيصل اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي بارز في زيارة خاصة لبحث ملفات في مجالات الطاقة وتجهيز لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية.

وقد تعهد العراق خلال القمة العربية ببغداد منتصف الشهر الماضي على التبرع بمبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المدن اللبنانية التي تضررت من الاعتداء عليها.