(وكالات)

أطلق مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تحذيرات بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، متهماً قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المساعدات كوسيلة للضغط على المدنيين، واستهدافهم خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء والإغاثة.

وأشار المسؤول إلى أن مواقع توزيع المساعدات باتت غير آمنة على الإطلاق، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي عليها، وهو ما يهدد حياة آلاف الأسر التي تعتمد على تلك الإمدادات للبقاء.



وقال مدير الإغاثة، إن إسرائيل "تجبر المواطنين فعلياً على التوجه إلى أماكن محددة لتلقي المساعدات، ثم تستهدفهم هناك"، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد مدير الإغاثة أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات الإغاثة الإنسانية، هي الأجدر بتولي مهام التوزيع، نظراً لخبرتها واستقلاليتها، مطالباً بتوفير حماية دولية فورية لهذه الطواقم.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع بشكل ممنهج دخول سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة، ما يحرم الجرحى والمصابين من فرصة العلاج، ويؤدي إلى تفاقم أعداد الضحايا.