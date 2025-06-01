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البيت الأبيض لـ إيران: عليكم قبول عرض أمريكا بالمفاوضات النووية

08:28 ص الأحد 01 يونيو 2025

أمريكا وإيران

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وكالات

قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت عرضا مفصلا ومقبولا لإيران في المفاوضات النووية، وعلى طهران قبوله.

وأضافت ليفيت: "لقد أرسل المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى النظام الإيراني، ومن مصلحته أن يوافق عليه ويقبله".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية، لن تقوم بالتعليق على تفاصيل الاقتراح الذي تم نقله إلى طهران، وفقا لروسيا اليوم.

ويوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن سلطنة عمان قدمت لإيران تفاصيل الاقتراح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، وإن طهران سترد بالشكل المناسب انطلاقا من مصالحها الوطنية.

قبل ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن ترامب تصريحه بأن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يسمح للولايات المتحدة بتدمير أي منشآت نووية في إيران.

وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن اعتقاده باحتمال إبرام اتفاق مع إيران خلال "الأسبوعين المقبلين".

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أمريكا وإيران إيران المفاوضات النووية النووي ترامب
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